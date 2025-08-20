Capcom показала новый трейлер Resident Evil: Requiem

Японская корпорация Capcom представила на выставке Gamescom 2025 новый геймплейный трейлер девятой части хоррор-франшизы Resident Evil, получившей подзаголовок Requiem.

3,5-минутный ролик демонстрирует ключевую сцену из прошлого главной героини — Грейс Эшкрофт, в которой она вместе с матерью сталкивается с жуткими культистами в отеле печально известного Раккун-Сити.

Спустя несколько лет уже в статусе агента ФБР Грейс придется вернуться в этот отель, чтобы расследовать произошедшие в нем загадочные события, в том числе убийство ее матери.

По данным инсайдеров, играть предстоит не только за Грейс, но и за Леона Кеннеди, который вернется во франшизу после долгого отсутствия. Релиз Resident Evil: Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на PC и консолях.