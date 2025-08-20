НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Capcom показала новый трейлер Resident Evil: Requiem

Источник:
Sibnet.ru
249 0
Фото: © Capcom

Японская корпорация Capcom представила на выставке Gamescom 2025 новый геймплейный трейлер девятой части хоррор-франшизы Resident Evil, получившей подзаголовок Requiem.

3,5-минутный ролик демонстрирует ключевую сцену из прошлого главной героини — Грейс Эшкрофт, в которой она вместе с матерью сталкивается с жуткими культистами в отеле печально известного Раккун-Сити.

Спустя несколько лет уже в статусе агента ФБР Грейс придется вернуться в этот отель, чтобы расследовать произошедшие в нем загадочные события, в том числе убийство ее матери. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕCall of Duty: Black Ops 7 получила дату релиза

По данным инсайдеров, играть предстоит не только за Грейс, но и за Леона Кеннеди, который вернется во франшизу после долгого отсутствия. Релиз Resident Evil: Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на PC и консолях.

Еще по теме
DLC «Орден гигантов» для Indiana Jones выйдет 4 сентября
Call of Duty: Black Ops 7 получила дату релиза
Delta Force стала доступна на консолях
Показаны 13 минут геймплея Reanimal от создателей Little Nightmares
смотреть все
Игры #Консоли #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мошенники научились подмене контактов в телефоне
Perseverance обнаружил на Марсе боевой «шлем». ФОТО
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Владимир Путин прибыл на Аляску
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве
Wildberries запустил продажу квартир в новостройках
Трусова вышла на лед через несколько дней после родов
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

urbasik

Донецк переполнен счастьем .оно там вместо воды.

mosquito__2010

Серьёзно ?! -ну хохол есть хохол. британия на них всеразличные террористические схемы тестит зачастую...

Alex B 69

Бредятина. И находятся же некоторые, которые верят этим вбросам..