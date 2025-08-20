Call of Duty: Black Ops 7 получила дату релиза

Игровые студии Treyarch и Raven Software раскрыли некоторые детали шутера Call of Duty: Black Ops 7. На открытии выставки Gamescom 2025 в Кельне показали первый геймплейный трейлер и назвали дату релиза.

Игра является продолжением Black Ops II. Действие происходит в 2035 году, где мир находится на грани хаоса, и корпорация The Guild пытается защитить человечество. Проходить сюжетную кампанию можно одному или в кооперативе до четырех человек.

Многопользовательский режим включает 16 карт формата 6 на 6 и две крупномасштабные карты формата 20 на 20. Геймерам будут доступны 30 видов оружия, гранаты и крюки, позволяющие забираться на выступы. При этом впервые появится возможность обмениваться сборками оружия.

Релиз игры на PC и консолях запланирован на 14 ноября 2025 года. Базовое издание обойдется в 70 долларов. Владельцы подписки Xbox GamePass получат шутер бесплатно с первого дня. В игре есть русская локализация: меню и субтитры.