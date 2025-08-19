Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и семерых европейских лидеров. Главной темой переговоров стало урегулирование российско-украинского конфликта.

Кроме Зеленского, в Вашингтон прибыли премьеры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон, генсекретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В поисках мира

Трамп лично встретил Зеленского на парадном крыльце Белого дома. Президент Украины на этот раз прибыл на переговоры в черном пиджаке, но без галстука. Деловые костюмы Зеленский не носил с начала боевых действий, однако американская протокольная служба просила его сменить наряд на более строгий.

Предыдущая встреча Трампа и Зеленского закончилась скандалом, после которого украинского гостя буквально вышвырнули из США. На этот раз президент Украины демонстрировал максимальную учтивость — за попавшие в трансляцию 4,5 минуты общения он поблагодарил Трампа 11 раз.

Трамп и Зеленский сначала поговорили при журналистах, а затем удалились на закрытую часть диалога. Он продолжался около часа. После ее завершения президент США заявил, что перспективы урегулирования украинского конфликта определятся в течение ближайших недели или двух.

«Я люблю украинцев. Я люблю русских. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась. Это очень важно», — подчеркнул хозяин Белого дома перед тем, как к переговорам присоединились прилетевшие в Вашингтон европейские лидеры.

Трамп в какой-то момент прервал общение с Зеленским и европейцами, чтобы позвонить российскому президенту Владимиру Путину. Разговор продлился около 40 минут, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны.

Открытая часть переговоров Трампа и Зеленского Фото: © The White House

По словам Ушакова, Путин и Трамп обсудили идею возможного повышения уровня представительства на прямых переговорах России и Украины. Главы государств также выказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.

О чем договорились лидеры

По словам президента США, встреча в Белом доме была «плодотворной». В ее ходе были обсуждены «гарантии безопасности» для Украины, их предоставят европейские страны при координации с США.

Трамп также рассказал, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского, место для этого будет определено позднее. «После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча», — уточнил американский лидер.

Координацию дальнейшей работы по урегулированию на Украине будут вести вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф, добавил глава Белого дома.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США больше не дают Украине оружие, а продают его за деньги европейских стран. Он отметил, что в ближайшие недели будут обсуждаться гарантии безопасности Украины по типу статьи 5 Вашингтонского договора о НАТО.

Что сказал Зеленский

Украина не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров, заявил по итогам визита в Белый дом Владимир Зеленский. Ранее перемирие являлось ключевым требованием Киева для начала переговоров с Россией. Теперь Украина готова к встрече без каких-либо условий, подтвердил Зеленский.

На этот раз диалог Трампа и Зеленского завершился без скандала Фото: © The White House

При этом украинский лидер подчеркнул, что вопрос обмена территорий, предложенный американской администрацией, будет обсуждаться только между ним и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что готов к встрече, однако ее дата пока не определена.

Под обменом территорий подразумевается вывод украинских войск за границы Донецкой и Луганской народных республик. Взамен Москва передаст Киеву районы Сумской и Харьковской областей, находящиеся под контролем российской армии.