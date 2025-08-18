НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Инженер изготовил мини-метро для своего кота. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
179 0

Китайский инженер Син Чжэн спроектировал, собрал и построил для своего кота работающее мини-метро с полноценной станцией, вагонами, эскалаторами. Результатами энтузиаст поделился в своем блоге.

На создание миниатюрного метро с движущимися поездами, станцией и даже эскалаторами у специалиста ушло четыре месяца. Самой сложной оказалась синхронизация дверей — чтобы двери вагона и платформы открывались одновременно.

Для работающего эскалатора инженер изготовил десятки прототипов с помощью 3D-печати и подручных материалов, прежде чем результат его устроил, ведь он не должен был представлять для животного опасность.

Проект собрал десятки тысяч просмотров в соцсетях, комментаторы отметили инженерную точность реализации. Следующая цель китайского специалиста — построить для своего кота аэропорт.

Еще по теме
Кинолог объяснил охоту собак за тапками и носками
Что будет, если проглотить осу
Почему насекомые летят на свет
Российские ученые помогут возродить вымерших японских морских львов
смотреть все
Жизнь #Звери #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Мошенники научились подмене контактов в телефоне
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Киев согласился на заморозку текущей линии фронта
Армия России установила рекорд скорости наступления
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Украинских солдат на фронте заменят роботами
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
38
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
33
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
27
Трамп предложил признать весь Донбасс российским
20
Владимир Путин прибыл на Аляску
19
Казахстан впервые перегнал Россию по ВВП на душу населения