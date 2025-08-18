Инженер изготовил мини-метро для своего кота. ВИДЕО

Китайский инженер Син Чжэн спроектировал, собрал и построил для своего кота работающее мини-метро с полноценной станцией, вагонами, эскалаторами. Результатами энтузиаст поделился в своем блоге.

На создание миниатюрного метро с движущимися поездами, станцией и даже эскалаторами у специалиста ушло четыре месяца. Самой сложной оказалась синхронизация дверей — чтобы двери вагона и платформы открывались одновременно.

Для работающего эскалатора инженер изготовил десятки прототипов с помощью 3D-печати и подручных материалов, прежде чем результат его устроил, ведь он не должен был представлять для животного опасность.

Проект собрал десятки тысяч просмотров в соцсетях, комментаторы отметили инженерную точность реализации. Следующая цель китайского специалиста — построить для своего кота аэропорт.