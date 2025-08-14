НАВЕРХ
Сплетни оказались секретным ингредиентом хороших отношений

Sibnet.ru
Сплетни в романтических парах связаны с их счастьем и качеством отношений, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде. Результаты изысканий опубликовал журнал Journal of Science and Personal Relationships.

Исследование показало, что обсуждение третьих лиц в разговорах с партнером способно эффективно укреплять эмоциональную связь, усиливать чувство единства, а также нормализовать собственные отношения.

Согласно наблюдениям за парами из Южной Калифорнии, в среднем мужчины и женщины тратили 38 минут в день на сплетни, при этом большая часть этих разговоров (29 минут) происходила между самими партнерами.

Большинство сплетен не были направлены на унижение других людей, а выступали способом поговорить о ком-то, кого нет рядом. Они позволяли партнерам эмоционально сблизиться, укрепляли доверие, помогали почувствовать себя «одной командой».

Позитивные и негативные сплетни также являлись способом отрегулировать взаимодействия в паре — они неформально устанавливали нормы и ожидания, которые в конечном итоге повышали гармонию в отношениях.

