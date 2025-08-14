Гидроиспытания в Новосибирске привели к повреждению нескольких машин

Порыв теплотрассы в Ленинском районе Новосибирска привел к повреждению нескольких автомобилей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в ходе гидроиспытаний теплосетей на улице Блюхера. Пролегающая под землей теплотрасса не выдержала нагрузки, в результате чего произошел мощный выброс воды, разбросавший по округе куски асфальта. Часть из них угодила в припаркованные неподалеку машины, разбив стекла.

«Мы получили информацию об ущербе автомобилям. Гражданская ответственность НТСК (СГК) застрахована, ущерб будет компенсирован страховой компанией», — прокомментировала инцидент пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Место порыва оперативно огородили, устранением дефекта занимается аварийная бригада.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска начала проверку по факту инцидента. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба ведомства.