Что известно о блокировке звонков в мессенджерах

Жители России в последние дни столкнулись с точечными сбоями в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp: в них перестала работать или работает нестабильно функция звонков. СМИ пишут о том, что это стало следствием просьбы мобильных операторов к правительству, в Госдуме выступили с критикой инициативы.

С невозможностью позвонить друг другу через мессенджеры жители РФ в массовом порядке сталкиваются с начала августа. В субботу, 9 августа, журналистка Ксения Собчак со ссылкой на неназванные источники в правительстве написала в своем телеграм-канале, что операторы сотовой связи обратились к Минцифры с просьбой заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах.

В качестве аргументов, якобы, были названы снижение доходов «большой четверки» от уменьшения числа традиционных звонков и проблема кибермошенничества.

В понедельник, 11 августа, информацию о просьбе мобильных операторов к Минцифры по поводу блокировки звонков в мессенджерах, со ссылкой на источники, подтвердили издания Forbes и «КоммерсантЪ».

Источники «Ъ» уточнили, что вопрос ограничения звонков в мессенджерах обсуждался в Минцифры, но «не в контексте руководства к действию». В свою очередь, представители крупных мобильных операторов сообщили изданию, что с их стороны никаких ограничений на работу мессенджеров нет, а проблемы звонков в Telegram и WhatsApp могут возникать по внешним причинам.

Первые реакции

Все еще не озвученная официально инициатива операторов «большой четверки» вызвала реакцию со стороны некоторых депутатов Госдумы. Первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Ткачев заявил ТАСС, что блокировка лишь усложнит пользователям жизнь и вызовет возмущение, но не вернет трафик сотовым операторам.

Лидер фракции «СРЗП» Сергей Миронов, в свою очередь, призвал операторов ликвидировать «свои провалы в борьбе с кибермошенниками, а не пытаться ввести монополию на связь».

«Не сомневаюсь, что именно прибыли — ключевой мотив, из-за которого операторы хотят вернуть граждан в прошлый век. Сотовые компании теряют на отказе от голосовых звонков и СМС, но при этом они исправно увеличивают тарифы, включая плату за мобильный интернет», — цитирует Миронова пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду».

Лидер «эсеров» добавил, что деятельность операторов сотовой связи заслуживает пристального внимания Федеральной антимонопольной службы, которой следует проверить «большую четверку» на признаки картеля.

Сервис Downdetector, фиксирующий жалобы на сбои в работе сайтов и мессенджеров, утром 12 августа регистрирует единичные жалобы пользователей из разных регионов России на работу Telegram и WhatsАpp, в том числе, касающиеся звонков.