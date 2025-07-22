Нагуглить штраф: кого накажут за поиск экстремистского контента

Россиян начнут штрафовать за умышленный поиск экстремистского контента в интернете, в том числе с использованием средств обхода блокировок. Разбираемся, чем новый закон грозит пользователям Рунета.

Резонансный законопроект был принят в третьем чтении Госдумой 22 июля. В случае утверждения в Совете Федерации и после подписания президентом РФ закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Почему это важно: это первый российский закон, который вводит наказание за поиск и потребление контента, а не за его создание.

Поправки вносятся в КоАП РФ — в кодексе появилась новая статья 13.53, предусматривающая административные штрафы за поиск и доступ к экстремистским материалам с помощью «программноаппаратных средств доступа к информационным ресурсам».

За поиск какой информации накажут

Согласно тексту закона, «умышленное осуществление поиска» в Сети заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN, повлекут наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

К противоправным относятся материалы, включенные в опубликованный на сайте Минюста федеральный список. Сейчас в нем 5473 записи. При этом в нем не только текстовые публикации, но и книги, видео, аудио, изображения. Доступ к ним обязаны блокировать провайдеры.

Экстремистскими считаются материалы, призывающие к осуществлению или оправдывающие экстремистскую деятельность, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство, оправдывающие практику совершения военных преступлений.

Как будет работать закон

Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании в Госдуме заверил, что обычные граждане не пострадают от принятия закона, так как поправками устанавливается ответственность только за умышленный поиск и фактический доступ к заведомо экстремистским материалам.

Таким образом, штраф выпишут, если пользователь знал, что материал заблокирован и умышленно искал его в интернете. При этом для вынесения постановления о правонарушении правоохранители должны будут доказать наличие умысла.

Министр уточнил, что предоставление провайдерами поисковых запросов россиян будет возможно только в рамках возбужденного уголовного дела, при наличии конкретных оснований для проведения оперативно-розыскной деятельности.

Председатель Госдуму Вячеслав Володин после принятия законопроекта отметил, что парламент проконтролирует работу закона о штрафах за поиск экстремистских материалов. По его словам, если нормы нужно будет скорректировать, депутаты вернутся к этому вопросу.

Однако эксперты отмечают, что текст закона оставляет широкие возможности для его толкования. Например, силовики смогут трактовать подписку рядового пользователя на канал, включенный в список экстремистских, как умышленное «получение доступа» к противоправным материалам.

Первые оценки

Закон уже раскритиковал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, обычный человек, чтобы не получить штраф, «должен изучить 5500 материалов, которые нежелательные, для того, чтобы не совершить эту ошибку». Депутат отметил, что это «в принципе невозможно».

Он напомнил, что многим людям, среди которых адвокаты, журналисты, историки, аналитики, нередко нужно искать в интернете различные материалы в рамках профессиональной деятельности, среди них могут быть запрещенные.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале подчеркнула, что принятые Госдумой поправки — фактически первая попытка отслеживать «цифровой след» россиян на государственном уровне.

Она обратила внимание на размытые формулировки в тексте документа, из-за которых потенциальными нарушителями могут стать «миллионы россиян», даже за переход по ссылке на материал, признанный нежелательным.

Мизулина предупредила, что закон может привести к росту случаев мошенничества, вымогательства и шантажа. Кроме этого, после вступления документа в силу будет затруднен мониторинг ресурсов с противоправным контентом, который проводят общественники.