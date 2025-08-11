Пятеро мигрантов осуждены в Чите за изнасилование 15-летней девочки

Суд приговорил пятерых мигрантов к срокам от 9 до 14 лет строгого режима за изнасилование несовершеннолетней в читинском поселке Аэропорт, сообщила прокуратура Забайкальского края.

По данным прокуратуры и следствия, в ночь на 6 июня 2024 года несколько мужчин из центральноазиатской республики на территории промышленного парка «Кадалинский» увидели 15-летнюю девушку, напали на нее и, угрожая ножом, изнасиловали.

Потерпевшей сбежала с места происшествия и сообщила в полицию. Двое подозреваемых были задержаны через несколько часов после сообщения. Еще троих полицейские задержали на пограничном переходе в Бурятии, когда они пытались пересечь границу.

Расследование осложнялось тем, что обвиняемые не владеют русским языком и постоянно меняли показания, стремясь избежать ответственности. Кроме лишения свободы, суд удовлетворил требования о компенсации морального вреда в 1,9 миллиона рублей.



