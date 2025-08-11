НАВЕРХ
Украина завербовала пять пенсионерок для террористических атак

«Коммерсант»
Спецслужбы Украины завербовали пять пенсионерок и пытались использовать их для террористических атак против военнослужащих в Московском регионе, сообщила ФСБ.

Неизвестные обманным путем похитили у пожилых женщин деньги через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Затем пенсионерок с применением «мошеннических схем и психологического воздействия» завербовала украинская сторона, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ.

Сообщается, что якобы сотрудники украинских спецслужб по телефону называли себя представителями ФСБ, МВД, прокуратур и других российских государственных структур. Пенсионерки выполняли задания украинских спецслужб «под психологическим прессингом» и в надежде вернуть деньги. 

Пенсионерки наблюдали за жильем и стоянками автомобилей военных, и хранили самодельные взрывные устройства (СВУ). Они должны были передать военнослужащим взрывные устройства, закамуфлированные под бытовые предметы. При подрыве СВУ женщины, которых хотели использовать как «живые бомбы», могли погибнуть. 

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «покушение на совершение теракта группой лиц» и «незаконном обороте взрывных устройств».


