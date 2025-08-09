НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Завораживающий таймлапс вращения Земли. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
280 0

Завораживающий восьмичасовой таймлапс вращения Земли сняли на Канарских островах — видео опубликовал пользователь Reddit.

Пользователь Reddit tinmar_g установил камеру на небольшом острове Ла-Пальма, зафиксировав ее на точке на небе с помощью специального трекера Star Adventurer.

В результате на получившемся видео кажется, что это не звезды движутся по небу, а сама Земля вращается под ним.

В кадре также видны скалы, густой туман, наползающие облака и естественное зеленоватое свечение атмосферы. Кроме того, можно заметить редкие вспышки света от машин, проезжающих по дороге примерно в 200 метрах от места съемки.

Еще по теме
Почему ядро Земли не остывает
Поселок на Камчатке присыпало пеплом после извержения Ключевского
Яркий метеор заметили в Иркутской области. ВИДЕО
Свинокомплекс под Новосибирском заплатит 2,3 млрд за ущерб экологии
смотреть все
Жизнь #Природа #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Вице-президент Microsoft предрек скорую «смерть» мыши и клавиатуры
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Danilon

Государственный маразм. Хохол как и москаль могут как иметь, так и не иметь негативную коннотацию. Это...

Nik3316

Данилонка, ему у тебя учится и учится))))))))

Nik3316

скоро негров будем называть афроамериканцами)))

Nik3316

т.е. на 404 воюют одни дедули и немощные студенты? ну значит украйне вилы!