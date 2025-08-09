Завораживающий таймлапс вращения Земли. ВИДЕО

Завораживающий восьмичасовой таймлапс вращения Земли сняли на Канарских островах — видео опубликовал пользователь Reddit.

Пользователь Reddit tinmar_g установил камеру на небольшом острове Ла-Пальма, зафиксировав ее на точке на небе с помощью специального трекера Star Adventurer.

В результате на получившемся видео кажется, что это не звезды движутся по небу, а сама Земля вращается под ним.

В кадре также видны скалы, густой туман, наползающие облака и естественное зеленоватое свечение атмосферы. Кроме того, можно заметить редкие вспышки света от машин, проезжающих по дороге примерно в 200 метрах от места съемки.