Объем автокредитов в России упал за полгода почти вдвое

Объем выданных в России автокредитов в первом полугодии сократился на 47,2% относительно показателей аналогичного периода 2024 года, это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С января по июнь 2025 года выдано автокредитов на 576,5 миллиарда рублей, что в 1,9 раза меньше прошлогоднего показателя. В 2024 году автокредиты составили 1091,4 миллиарда рублей. Среди 15 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования сильнее всего падение в Ростовской области (-57,2%), Московской области (-54,5%), Москве (-54,4%), Санкт-Петербурге (-53,6%), Ленинградской области (-52,2%).

«Падение выдачи автокредитов в 1 полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также, по его словам, в середине прошлого года для жителей с долговой нагрузкой более 50% ввели ограничения, и автокредиты им стали практически недоступны.



