НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Объем автокредитов в России упал за полгода почти вдвое

Источник:
Sibnet.ru
160 0

Объем выданных в России автокредитов в первом полугодии сократился на 47,2% относительно показателей аналогичного периода 2024 года, это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С января по июнь 2025 года выдано автокредитов на 576,5 миллиарда рублей, что в 1,9 раза меньше прошлогоднего показателя. В 2024 году автокредиты составили 1091,4 миллиарда рублей. Среди 15 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования сильнее всего падение в Ростовской области (-57,2%), Московской области (-54,5%), Москве (-54,4%), Санкт-Петербурге (-53,6%), Ленинградской области (-52,2%).

«Падение выдачи автокредитов в 1 полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также, по его словам, в середине прошлого года для жителей с долговой нагрузкой более 50% ввели ограничения, и автокредиты им стали практически недоступны.


Еще по теме
Импорт новых автомобилей в Россию в июле рухнул, а старых — вырос
Продажи автомобилей в России выросли за месяц почти на 34%
Страховщики предлагают ОСАГО в новом формате
Средняя стоимость б/у кроссовера в России за три месяца упала на 7,5%
смотреть все
Авто #Авторынок #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
Приложения сломались на смарт‑телевизорах Samsung
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Обсуждение (0)
Картина дня
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась
Трамп назвал имя своего преемника
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Питбайкам запретят выезжать на дороги общего пользования
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
51
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
35
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
34
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
32
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
30
Еще один автозавод в России перешел на четырехдневку