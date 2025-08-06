НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на вторичном рынке жилья стагнировали в семи мегаполисах России

Источник:
«Известия»
202 1

Цены на вторичном рынке жилья крупных городов России стагнировали в июле в ситуации повышения спроса, считают специалисты сервиса «Яндекс Недвижимость».

«В июле вторичный рынок оставался в фазе стагнации: медианная стоимость метра и объем предложения почти не изменились. При этом мы наблюдаем оживление спроса. <…> В июле относительно мая в целом по стране рост просмотров контактов продавцов составил 14,3%», — цитируют «Известия» коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова.

Сейчас на рынке жилья проявляется эффект отложенного спроса: покупатели могут понимать начало снижения ставки как возможность рефинансирования кредита в будущем, и это подталкивает их к активности, пишет издание.

Ситуация, близкая к стагнации (колебания от –0,5 до +0,5%), на вторичном рынке отмечена в семи из 16 мегаполисов. В Воронеже (+0,5%, до 106 тысяч рублей), Новосибирске (+0,4%, до 123 тысяч), Красноярске (–0,1%, до 121 тысячи), Челябинске (–0,2%, до 99 тысячи), Ростове-на-Дону (–0,2%, до 123 тысячи) и в Волгограде (–0,5%, до 95 тысяч рублей). 

Медианная стоимость квадратного метра жилья в среднем по городам-миллионникам — 143 тысячи рублей, что больше июня на 0,3%. Одновременно объем предложения в этих городах снизился всего на 1%. Подорожал он в Москве (+1,6%, до 368 тысяч рублей), затем идет Пермь (+1,2%, до 111 тысячи), на третьем месте Санкт-Петербург (+1,1%, до 219 тысячи рублей.

Еще по теме
Цены на бьюти-услуги за год выросли на 14%
Ради экономии 72% россиян закупаются в магазинах фиксированных цен
Трамп пригрозил мировым падением цен на нефть из‑за России
Платежный баланс Украины показал исторический антирекорд
смотреть все
Экономика #Деньги #Квадраты #Новосибирск #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
Приложения сломались на смарт‑телевизорах Samsung
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп назвал имя своего преемника
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Чемезов пообещал производство трех лайнеров в 2026 году
Подтанцовка Булановой прославилась в Сети
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

pepelmetal

И потом доллар по 200 сразу, а там и до Гренландии не далеко😂

funkit

Это вам не в тапки срать и под кровать прятать!!

mosquito__2010

получается что суды куплены и это форменный правовой беспредел.ну кто в адеквате будет верить современной...

kygear

Да..геноцид уже лет двадцать пять.