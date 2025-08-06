Цены на вторичном рынке жилья стагнировали в семи мегаполисах России

Цены на вторичном рынке жилья крупных городов России стагнировали в июле в ситуации повышения спроса, считают специалисты сервиса «Яндекс Недвижимость».

«В июле вторичный рынок оставался в фазе стагнации: медианная стоимость метра и объем предложения почти не изменились. При этом мы наблюдаем оживление спроса. <…> В июле относительно мая в целом по стране рост просмотров контактов продавцов составил 14,3%», — цитируют «Известия» коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова.

Сейчас на рынке жилья проявляется эффект отложенного спроса: покупатели могут понимать начало снижения ставки как возможность рефинансирования кредита в будущем, и это подталкивает их к активности, пишет издание.

Ситуация, близкая к стагнации (колебания от –0,5 до +0,5%), на вторичном рынке отмечена в семи из 16 мегаполисов. В Воронеже (+0,5%, до 106 тысяч рублей), Новосибирске (+0,4%, до 123 тысяч), Красноярске (–0,1%, до 121 тысячи), Челябинске (–0,2%, до 99 тысячи), Ростове-на-Дону (–0,2%, до 123 тысячи) и в Волгограде (–0,5%, до 95 тысяч рублей).

Медианная стоимость квадратного метра жилья в среднем по городам-миллионникам — 143 тысячи рублей, что больше июня на 0,3%. Одновременно объем предложения в этих городах снизился всего на 1%. Подорожал он в Москве (+1,6%, до 368 тысяч рублей), затем идет Пермь (+1,2%, до 111 тысячи), на третьем месте Санкт-Петербург (+1,1%, до 219 тысячи рублей.