Как кошки выбирают место для сна

Sibnet.ru
Кошка спит в раковине
Фото: © предоставлено Алексеем Кодолой
Взрослые кошки могут спать до 18 часов в сутки, при этом к выбору места для отдыха эти животные подходят весьма избирательно, предъявляя довольно четкие и объяснимые требования. 

Несмотря на множество мнений о том, что место сна кошки зависит от отношений с хозяином, зоопсихологи называют главными критериями другое – безопасность, тепло, комфорт и спокойствие.

Безопасность

Кошки, конечно, хищники, но хищники мелкие, поэтому в дикой природе они и сами могут стать добычей более крупных клыкастых. Эволюционно в них заложена привычка выбирать максимально безопасное место, где можно поспать без риска быть съеденным. Поэтому они предпочитают места, откуда можно контролировать территорию и, в случае опасности, быстро ретироваться.

Иногда потребность в безопасности приводит кошек на возвышенности, например, на шкафы или верхние полки. Оттуда они могут наблюдать за происходящим в комнате, обеспечивая себе ощущение контроля и безопасности.

Тепло

Кошки, особенно бесшерстные, весьма теплолюбивы, поэтому их нередко можно застать спящими на батарее или нагретом солнцем подоконнике. Даже то, что кошка ложится на грудь хозяина, обусловлено именно любовью к теплу.

Причина в том, что нормальная температура тела у кошек выше, чем у людей (около 38,1-39,2 градусов Цельсия), и они предпочитают более теплый климат и чувствуют себя комфортнее в теплых местах.

Комфорт и спокойствие

Кошки ценят мягкие и уютные места, поэтому, например, скомканное на кровати одеяло с большой вероятностью будет оккупировано мурлыкой, которая удобно свернется в нем клубком. 

Кроме того, эти животные любят уединение, поэтому выбирают для отдыха комнату, куда в течение дня редко заходят люди. Также им дорого ощущение «собственной жилплощади», отсюда любовь кошек к разного рода коробкам.

Почему кошки любят раковины

Обоняние

Некоторые ученые отмечают, что немаловажным фактором при выборе места для сна у кошек является запах, который может им нравиться или не нравиться. Поэтому эти животные могут игнорировать купленные в магазине специально для них лежанки с мягкими подушками и высокими бортами.

Понять, что кошку полностью устраивает выбранное для сна место, можно по тому, что она спит животом кверху. Это означает, что животное чувствует себя в безопасности и доверяет своему окружению. 

Кошка лежит лапками вверх
Фото: © Sibnet.ru

Дело в том, что в этой позе кошка наиболее уязвима: ее живот открыт, и ей сложнее быстро встать и защищаться. Поэтому такая поза является признаком доверия и комфорта.

Есть теория, не подтвержденная зоопсихологами. Однако, наблюдения любителей кошек в какой-то мере ее подтверждают. Кошка спит в ногах, если защищает хозяина. Спит у головы, если признает его «мамой». Если укладывается грудь или спину, воспринимает человека как собственность. Если спит выше людей, например, на шкафах, считает себя самой старшей по статусу. Если спит у входной двери – защищает территорию и не хочет гостей.

