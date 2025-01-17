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Почему кошки любят раковины

Источник:
Sibnet.ru
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Кошка в раковине
Фото: © goodfon
Кошки любят спать везде, только не на своей лежанке: в шкафу, на подушке хозяина и даже в раковине. Чем привлекает любителей теплых и мягких поверхностей холодный и твердый фаянс — есть несколько ответов.

Уют и безопасность

Кошкам нравится «приятный изгиб» раковины, благодаря которому питомцы чувствуют себя уютно и безопасно, предположила ветеринар Ребекка Гринштейн в беседе с Reader's Digest.

Также в ванной комнате тихо и темно — именно в таком месте котики могут по-настоящему расслабиться.

Контроль

Так как раковина приподнята, кошке удобно наблюдать за окружающим миром, что дает ей чувство не только безопасности, но и доминирования.

«Она на возвышенности, все контролирует, это ее зона комфорта», — отметила ветеринар, зоопсихолог Ольга Дашичева в видео на YouTube-канале «Азбука владельцам».

Прохлада

Кошка может выбрать раковину, чтобы охладиться, если ей жарко. Материалы, из которых производят сантехнику, сами по себе холодные и не аккумулируют тепло.

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