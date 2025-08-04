Взрослые в Китае стали сосать пустышки для борьбы со стрессом

Соски-пустышки для взрослых, которые, как утверждается, снимают беспокойство и улучшают сон, получили популярность в Китае. Врачам и психологам это мода не понравилась.

Китайские интернет-магазины продают ежедневно тысячи сосок-пустышек для взрослых. И этот тренд набирает обороты, рассказали газете South China Morning Post в торговых сетях.

Взрослые соски-пустышки больше по размеру, чем детские, и продаются по цене от 10 до 500 юаней (от 1,4 до 70 долларов США). Пользователи соцсетей утверждают, что они снимают стресс и помогают заснуть, а некоторым людям даже помогли бросить курить.

Но врачи предупреждают о рисках для здоровья. Стоматолог Тан Цаоминь считает, что длительное использование пустышек может привести к проблемам с зубами и прикусом.

А психолог Чжан Мо посоветовал взрослым любителям пустышек не «впадать в детство», а заняться реальным решением проблем.