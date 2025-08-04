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«Русские витязи» показали авиашоу в Новосибирске из кабины пилота

Источник:
Sibnet.ru
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Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» показала выступление на авиашоу «Вива, авиа!» под Новосибирском из кабины пилота — видео опубликовано в телеграм-канале «Витязей».

Традиционное авиашоу на аэродроме Мочище под Новосибирском прошло на выходных, 2 и 3 августа. Из-за сложных метеоусловий «Русские витязи» смогли выполнить полет в полном объеме только в воскресенье.

«Было приятно вновь показать всю мощь российской авиапромышленности в нашем небе», — говорится в сообщении авиагруппы.

«Русские витязи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 5 апреля 1991 года. Летает на сверхманевренных истребителях Су-30СМ и Су-35С.

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Жизнь #Авиа #Новосибирск #Видеоновости
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-2rist-

этот автомобиль его первая премия от СССР за хорошую агентурную работу!

Egorka72

Захватили , молодцы....., а верещать об том зачем? Поспрошали и в расход,

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?

Andrey Bezz

Такая инфа вообще по идее нигде фигурировать не должна.Но сибнет всегда "все знает".😂