«Русские витязи» показали авиашоу в Новосибирске из кабины пилота

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» показала выступление на авиашоу «Вива, авиа!» под Новосибирском из кабины пилота — видео опубликовано в телеграм-канале «Витязей».

Традиционное авиашоу на аэродроме Мочище под Новосибирском прошло на выходных, 2 и 3 августа. Из-за сложных метеоусловий «Русские витязи» смогли выполнить полет в полном объеме только в воскресенье.

«Было приятно вновь показать всю мощь российской авиапромышленности в нашем небе», — говорится в сообщении авиагруппы.

«Русские витязи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 5 апреля 1991 года. Летает на сверхманевренных истребителях Су-30СМ и Су-35С.