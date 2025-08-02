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Вице-президент США признался в одержимости НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался в одержимости темой НЛО, заявление прозвучало в ходе выступления политика популярном в подкасте Ruthless Podcast.

Политик рассказал, что его заинтересовали некие видеоролики, появившиеся в прошлом году. При этом он не стал уточнять, что именно он видел и как получил доступ к соответствующей информации.

Вэнс отметил, что намерен посвятить теме НЛО некоторое время в августе, когда конгресс уходит на каникулы, чтобы «добраться до сути». При этом ранее он уже говорил журналистам, что увлечен неопознанными летающими объектами.

Тема НЛО стала предметом политических дискуссий в США после публикации The New York Times в 2017 году, в которой утверждалось, что Пентагон проводил секретную программу Advanced Aerospace Threat Identification для исследования неопознанных воздушных явлений.

В 2022 году в составе Минобороны США появилось подразделение по изучению «неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море» — Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO).

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Политика #Мир
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