Картофель и помидоры оказались родственниками

Ученые из института сельскохозяйственной генетики Академии сельскохозяйственных наук Китая и Ланьчжоуского университета доказали генетическое родство картофеля и томатов.

Томаты «скрестился» с далеким предком картофеля около 9 миллионов лет назад. Это привело к появлению гибрида, у которого в ходе эволюции появился новый орган — клубень, приводит агентство Xinhua отчет ученых, опубликованный в научном издании Cell.

По мнению исследователей, картофельный клубень результате перестройки генома в ходе тысячелетий эволюции

Китайские ученые считают, что открытие может привести к селекции новых сельскохозяйственных культур, обладающих ценными вкусовыми и питательными качествами.