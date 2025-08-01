Картофель и помидоры оказались родственниками

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Ученые из института сельскохозяйственной генетики Академии сельскохозяйственных наук Китая и Ланьчжоуского университета доказали генетическое родство картофеля и томатов.
Томаты «скрестился» с далеким предком картофеля около 9 миллионов лет назад. Это привело к появлению гибрида, у которого в ходе эволюции появился новый орган — клубень, приводит агентство Xinhua отчет ученых, опубликованный в научном издании Cell.
По мнению исследователей, картофельный клубень результате перестройки генома в ходе тысячелетий эволюции
Китайские ученые считают, что открытие может привести к селекции новых сельскохозяйственных культур, обладающих ценными вкусовыми и питательными качествами.