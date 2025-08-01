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Миллиардер купит первый альбом Гуфа, чтобы удалить его

Источник:
Sibnet.ru
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Миллиардер Игорь Рыбаков
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что выкупит права на первый альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его со всех музыкальных площадок.

«Считаю, так будет правильно. В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город Дорог», который романтизировал подобный образ жизни. Я был на дне. Семья и друзья помогли выбраться. Но так повезло не всем…» — написал Рыбаков в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, это будет «подарок всем русскодумающим людям».

Гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин в интервью, выложенном 23 июля на YouTube-канале «Игорь Рыбаков Music», сообщил, что выставляет дебютный альбом Гуфа за 100 миллионов рублей.

«Я не подпишу контракт на передачу ему прав, и продолжу поиск покупателей. Кстати, желающих на самом деле нашлось, достаточно большое количество, которые написали мне после публикации информации о нашей сделке и предварительном договоре», — цитирует Пронина Ura.ru.

Forbes оценивает состояние Рыбакова в 2,4 миллиарда долларов, он является совладельцем компании «Технониколь» и сооснователем «Рыбаков Фонда».

«Город дорог» — дебютный альбом Гуфа, выпущенный в 2007 году, большинство песен посвящены употреблению запрещенных веществ. Журнал Rolling Stone отмечал, что альбом «заслуживает самого высшего балла».

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