Миллиардер купит первый альбом Гуфа, чтобы удалить его

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что выкупит права на первый альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его со всех музыкальных площадок.

«Считаю, так будет правильно. В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город Дорог», который романтизировал подобный образ жизни. Я был на дне. Семья и друзья помогли выбраться. Но так повезло не всем…» — написал Рыбаков в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, это будет «подарок всем русскодумающим людям».

Гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин в интервью, выложенном 23 июля на YouTube-канале «Игорь Рыбаков Music», сообщил, что выставляет дебютный альбом Гуфа за 100 миллионов рублей.

«Я не подпишу контракт на передачу ему прав, и продолжу поиск покупателей. Кстати, желающих на самом деле нашлось, достаточно большое количество, которые написали мне после публикации информации о нашей сделке и предварительном договоре», — цитирует Пронина Ura.ru.

Forbes оценивает состояние Рыбакова в 2,4 миллиарда долларов, он является совладельцем компании «Технониколь» и сооснователем «Рыбаков Фонда».

«Город дорог» — дебютный альбом Гуфа, выпущенный в 2007 году, большинство песен посвящены употреблению запрещенных веществ. Журнал Rolling Stone отмечал, что альбом «заслуживает самого высшего балла».