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Курятина в России подорожала за год на 18%

Источник:
«Коммерсанта»
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Средняя оптовая цена на курятину в июле на 18% превысила показатель 2024 года и достигла 185 рублей за килограмм, следует из данных мониторинга исследовательской компании NTech.

Сильнее других позиций подорожал фарш механической обвалки — на 40%, который используется в колбасных изделиях. Цена филе поднялась на 24% год к году — до 307 рублей за килограмм, голени — на 12%, окорочка — на 10%.

По данным «Коммерсанта», аналитики причиной подорожания считают повышение спроса, поскольку часть потребителей стала меньше покупать свинину, которая подорожала на 39%. Вторая причина — увеличение экспорта на 22% за первое полугодие 2025 года.

Отмечается, что розничные цены пока не растут следом за оптовыми. По данным Минсельхоза, в рознице стоимость курятины увеличилась за год всего на 2,9%. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что розничные цены до конца 2025 года будут отставать от уровня инфляции.

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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.

колобок11

Ну да, 700 тонн только руководители могут вывезти незаметно.