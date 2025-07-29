Следователи возбудили уголовное дело о терроризме в отношении двух 16-летних подростков, сообщила пресс-служба СКР. Первоначальное обвинение касалось поджога леса в Забайкальском крае.

Подростков обвиняют в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия и ФСБ, один из них в июне 2025 года в мессенджере переписывался с неизвестным, предположительно находящимся на Украине.

Неизвестный пообещал подростку 80 тысяч рублей за поджог леса. Подросток рассказал об этом знакомому, тот согласился участвовать в поджоге. Утверждается, что они заранее купили зажигалки, приехали в лес у поселка Атамановка Читинского округа, где подожгли сухую траву и хвою.

В результате произошел крупный лесной пожар. Подростки сняли о поджоге видеоролик и отправили неизвестному, но вознаграждение не получили, утверждает следствие. Подозреваемые арестованы.

Читинский районный суд сообщал, что ущерб от пожара составил более 322 миллионов рублей. По данным ведомства, один из подростков является воспитанником детского дома.

Мать второго подростка заявила, что его пытали, сообщило Zab.TV. «Мать обвиняемого рассказала, что якобы ее ребенка сначала после задержания вывезли в лес, издевались, угрожали, к гениталиям подключали провода и били током», — сообщили журналисты.