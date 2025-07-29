Страховщики предлагают ОСАГО в новом формате

Страховые компании начали предлагать полисы автогражданского страхования по подписке, при этом их цена обычно выше, чем при единовременном платеже.

Главным преимуществом страховка по подписке, когда плата вносится помесячно, является возможность прекратить оплату в любой момент. Для клиента также удобно, что плата небольшими порциями не бьют по бюджету. При этом суммарная стоимость по полису больше, чем один годовой платеж.

Такой продукт поможет небольшим страховым компаниям расширить клиентскую базу, но при этом он несет дополнительные риски для страховщиков, пишет «Коммерсант».

ОСАГО остается одним из самых убыточных сегментов страхового рынка. По данным Центробанка, в первые три месяца 2025 года убыточность составила 85,5%, при этом объем собранных премий поднялся до 73,9 миллиардов рублей.







