Посол Индии резко отреагировал на критику закупок нефти из России

Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами в интервью британским СМИ резко ответил на критику закупок его страной нефти из России.

Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире, она импортирует свыше 80% энергии, приводит газета Times of India словам дипломата.

«Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику?» — сказал Дораисвами.

Отвечая на вопрос о близких связях Индии с Россией, посол заявил, что эти «давние отношения восходят к эпохе, когда некоторые наши западные партнеры не продавали нам оружие, а продавали его странам по соседству, которые использовали его только для нападения на нас».

Дипломат отметил, что многие страны Европы продолжают покупать редкоземельные металлы и другие энергоносители.