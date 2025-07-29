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Посол Индии резко отреагировал на критику закупок нефти из России

Источник:
Sibnet.ru
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Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами в интервью британским СМИ резко ответил на критику закупок его страной нефти из России.

Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире, она импортирует свыше 80% энергии, приводит газета Times of India словам дипломата.

«Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику?» — сказал Дораисвами.

Отвечая на вопрос о близких связях Индии с Россией, посол заявил, что эти «давние отношения восходят к эпохе, когда некоторые наши западные партнеры не продавали нам оружие, а продавали его странам по соседству, которые использовали его только для нападения на нас».

Дипломат отметил, что многие страны Европы продолжают покупать редкоземельные металлы и другие энергоносители.

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Экономика #Недра и ТЭК
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IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.

corrector

тем что продолжает вооружать и по сути является единственным на сейчас гарантом живучести ВСУ ?

Улитка на склоне

А кто такой российская экономика? Кучка олигархов?