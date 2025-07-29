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Глава «Роскосмоса» прилетел в США на переговоры с руководством NASA

Источник:
«Интерфакс»
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Космос (МКС)
Фото: © NASA

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прибыл в США на первые с 2018 года переговоры с руководством NASA.

Баканов собирается обсудить с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи продление эксплуатации Международной космической станции, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что переговоры запланированы на 31 июля. В этот же день запланирован старт космического корабля Crew Dragon. Накануне Баканов встретится с экипажем, в состав которого по программе перекрёстных полетов входит россиянин Олег Платонов, пишет «Интерфакс».

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IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.

corrector

тем что продолжает вооружать и по сути является единственным на сейчас гарантом живучести ВСУ ?

Улитка на склоне

А кто такой российская экономика? Кучка олигархов?