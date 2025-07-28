Школьные чаты «переедут» в мессенджер MAX

Шесть регионов России включили в пилотный проект по переходу школьных чатов из образовательной платформы «Сферум» в мессенджер MAX.

Первыми на школьную коммуникацию в MAX должны перейти республики Татарстан, Марий Эл и Алтай, а также Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская и Тверская области, сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас для общения в школьных чатах используются образовательная платформа «Сферум» и VK Мессенджер. Согласно разработанной дорожной карте, в Татарстане перевод чатов с этих платформ на мессенджер MAX должен пройти в три этапа: с 1 сентября по 1 ноября 2025 года.

Пресс-служба Минпросвещения РФ уточнила, что переход произойдет в рамках интеграции «Сферума» в национальный мессенджер. В результате на новой платформе будут представлены ключевые функции «Сферума» и новые актуальные сервисы для образования.

«Запуск «Сферум» в национальный мессенджер необходимо рассматривать в том числе как повышение информационной безопасности всего российского информационного пространства», — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

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За отказ родителей школьников переходить на MAX формальных санкций не предусмотрено, однако в таком случае они могут выпасть из информационного потока, касающегося образовательных и организационных вопросов. В связи с этим юристы рекомендуют заранее договориться с классным руководителем или руководством школы о компромиссном варианте.



