Мошенники переключились на пользователей мессенджера MAX

Россияне столкнулись с первые случаями мошенничества с использованием мессенджера MAX: злоумышленники звонят пользователям и под предлогом активации дополнительных мер безопасности пытаются получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

Звонок поступает не через мессенджер, а по обычной мобильной связи. В ходе разговора пользователю сообщают о срочной необходимости зарегистрироваться в «национальном мессенджере» и активировать «аккаунт безопасности», продиктовав код из СМС, пишет портал «Код Дурова».

Цифры, которые просят назвать злоумышленники, на самом деле являются кодом от аккаунта пользователя на портале «Госуслуги», получив доступ к которому мошенники, например, могут оформить кредит на чужое имя.

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Аферисты пользуются возникшим в последнее время инфошумом, когда в новостных заголовках мессенджер MAX часто стоит рядом с «Госуслугами». В действительности, на текущий момент «Госуслуги» не интегрированы в мессенджер, эта возможность только прорабатывается.

Эксперты отмечают, что пока речь идет о единичных случаях мошенничества, однако их количество может увеличиться по мере роста аудитории мессенджера, которая, по данным на начало июля, превысила два миллиона пользователей.

Представитель пресс-службы MAX заявил изданию, что сотрудники мессенджера не звонят пользователям с какими-либо предложениями.