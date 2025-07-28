КНДР отвергла переговоры на фоне попыток Южной Кореи примириться

Северная Корея не пойдет на переговоры с Южной, несмотря на дружественные шаги с ее стороны, заявила сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон.

По ее словам, новое руководство Республики Корея перестало вести пропаганду через громкоговорители на границе, не сбрасывает на территории КНДР листовки и начало допускать туристов в Северную Корею.

Несмотря на это, КНДР не собирается идти на переговоры со своими соседями. Ким заявила, что Республика Корея до сих пор «помешана на объединении путем поглощения» и напомнила, что та «в одностороннем порядке объявила Северную Корею главным противником».

«Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам нечего обсудить за столом переговоров с Республикой Корея, — цитирует Ким Центральное телеграфное агентство Кореи.

В июле президентом Республики Корея стал лидер Демократической партии Ли Чжэ Мен, который отвергает противостояние с КНДР и хотел бы решать все вопросы с помощью двустороннего диалога и сотрудничества.

Экономические потенциалы Северной и Южной Кореи кардинально различаются. КНДР — одна из беднейших стран мира, она занимает 213 место в мире по ВВП на душу на селения. Республика Корея находится на 14-й строчке мирового рейтинга.