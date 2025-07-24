Новосибирская студентка разработала технологию изготовления кофемолки

Оригинальную технологию изготовления ручной кофемолки разработала студентка Новосибирского технического госуниверситета София Зеленских.

«Ручная кофемолка удобна для приготовления малых порций кофе: эфирные масла не успевают испариться и напиток остается по-настоящему насыщенным и крепким. Кроме того, использование ручной кофемолки исключает риск дополнительного нагрева зерен», — рассказала Зеленских.

По словам студентки, ее кофемолка отличается от аналогичных устройств сборкой. Обычно для этого используют клей, и его остатки хорошо видны. У оригинальной кофемолки сборка подставок сделана на штифты, а стенки корпуса соединены методом «шип-паз».

Другой особенностью ручной кофемолки является оригинальный дизайн: золотистый цвет чаши и пластины с холодной эмалью. В сочетании с деревянным корпусом и удлиненной ручкой она может служить дополнительным украшением интерьера.