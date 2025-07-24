Четверть россиян назвали свою кредитную нагрузку высокой

Высокой считают свою кредитную нагрузку четверть опрошенных россиян, а 23% называют ее низкой, показало исследование микрофинансовой компании «Займер».

Наибольшая доля жителей (46,7%) расценивают свою кредитную нагрузку как среднюю, 25,5% назвали ее высокой, а 23% — низкой. Остальные 4,8 затруднились ответить на вопрос исследования. В опросе «Займер» приняло участие более 3 тысяч человек, сообщило РИА Новости.

Средняя долговая нагрузка — когда оплата кредитов обходится в 50% зарплаты. При этом 49,2% считают, что кредиты не должны забирать более четверти зарплаты. Нормальной долговой нагрузкой 24,1% респондентов считают треть зарплаты, а каждый пятый готов отдавать до половины дохода.

Почти каждый второй из опрошенных (48,2%) имеет кредитную карту, потребительский кредит есть у 40% респондентов, микрозайм — у 22%. Ипотеку выплачивает каждый десятый (10,1%), а автокредит — 3,7% человек.

Отмечается, что потребительские кредиты и среднесрочные займы россияне привлекают для оплаты крупных покупок: отпуска, бытовой техники и электроники. Краткосрочные займы часто используются на оплату ежедневных расходов, аренды или ЖКХ.