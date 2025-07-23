Младшеклассники получили недельную норму учебной нагрузки

Минпросвещения РФ утвердило норму — сколько часов в неделю должны учиться школьники начальных классов с учетом максимально допустимой нагрузки.

С 1 сентября 2025 года объем нагрузки в первом классе будет составлять от 20 до 21 часа в неделю, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.

Во втором классе нагрузка составит от 23 до 26 часов, в третьем классе — от 23 до 26 часов, в четвертом классе — от 23 до 26 часов. Количество часов зависит от вариантов федеральных учебных планов.

Также определено общее количество учебных часов за все четыре класса. Оно должно быть не менее 2 966 часов и не более 3 305 часов. При этом допустимо распределение нагрузки по пятидневной или шестидневной учебной неделе.

С 1 сентября обновятся нормы проведения контрольных и практических работ. Контрольные работы не могут длиться дольше двух уроков по 45 минут. Практические работы должны укладываться в один урок, их общий объем запланирован не более 10% от времени, отпущенного на конкретный предмет.