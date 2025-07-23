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Депутаты Госдумы внесли закон о круглогодичном призыве в армию

Источник:
Sibnet.ru
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Призывники отправляются в армию
Фото: © фото Комарова П

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о проведении призыва в армию в течение всего календарного года.

Закон нужен для систематизации работы военкоматов и более спокойной жизни призывников, объяснил соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Их [призывников — прим. ред.] никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами», — пояснил Картаполов «РБК».

Предполагается, что в течение года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. Отправка призывников в войска будет проводиться, как и раньше, весной и осенью.

Депутат отметил, что система призыва в стране давно менялась и уже не отвечает требованиям современности, поскольку появились новые технологии, в том числе, цифровизация. 

Картаполов добавил, что количество призывников в последние годы практически не меняется, а число военнослужащих выросло за счет контрактников.

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