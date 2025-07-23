Главреда телеграм-канала Baza заподозрили в даче взятки

Главный редактор популярного телеграм-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве по подозрению в даче взятки полицейским.

Трифонова и второго журналиста задержали в рамках дела о превышении полицейскими служебных полномочий. Их доставили к следователю для допроса, сообщил Следственный комитет РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании нескольких сотрудников полиции Красноярском и Краснодарском краях, Белгородской области. Их подозревают в передаче третьим лицам служебной информации. Имена и должности она не уточнила.

По данным «Сибирского экспресса», вторым задержанным журналистом является Татьяна Лукьянова, ее также подозревают в даче взятки. Эту же статью ранее вменили редактору издания «Ура.ру».

Накануне телеграм-канала Baza сообщил об обысках в редакции и жилище Трифонова. Связи с ним не было более 12 часов. Также к нему долго не пускали адвоката.