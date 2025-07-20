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Вертолет совершил жесткую посадку в озере Телецкое на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в акватории озера Телецкое вблизи села Иогач Республики Алтай, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, «в ночное время в ходе выполнения частного полета воздушное судно (Робинсон) совершило жесткую посадку в акваторию озера Телецкое вблизи села Иогач в Турочакском районе Республики Алтай», сказано в сообщении опубликованном в телеграм-канале ведомства.

«Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. На борту вертолета находилось два человека, которые доставлены в медицинское учреждение», — уточнила прокуратура.

Горно-Алтайской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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ЧП #Происшествия #Республика Алтай
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