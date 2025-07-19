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Раскрыта тайна строительства пирамиды Хеопса

Источник:
Sibnet.ru
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Пирамида Хеопса
Пирамида Хеопса
Фото: Nina / CC BY 2.5

Личность строителей пирамиды Хеопса долгое время вызывала споры ученых, большинство специалистов считали, что гигантское сооружение возвели рабы. Однако новые данные, полученные командой археологов, это опровергают.

В ходе раскопок прямо над погребальной камерой в пирамиде Хеопса исследователи нашли надпись на стене, в которой выведены названия сменяющих друг друга рабочих бригад, подсчитаны отработанные дни и жалованье, рассказал египтолог Захи Хавасс.

Найденные рисунки полностью повторяют содержание папируса из Вади-эль-Джарф, говорится в статье ученых, опубликованной журналом National Geographic History. Открытие подтверждает, что пирамиды строили не рабы, а профессиональные сезонные бригады.

Хавасс уточнил, что при раскопках ученые нашли тысячи костей животных — прежде всего, коров и коз. По оценкам исследователей, такого количества вполне достаточно, чтобы кормить около 10 тысяч рабочих в день.

Подобный рацион сильно отличался от того, что ели рабы, которые в основном довольствовались вареной чечевицей. Также рядом с пирамидой нашли поселок, в котором были жилые дома, склады, пекарни и даже лазарет. Скорее всего, именно там жили рабочие.

Пирамиду Хеопса построили примерно между 2600 и 2560 годами до нашей эры. Она состоит из больших блоков известняка и гранита.

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andrei703333

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