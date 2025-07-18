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Власти Индии заявили о строительстве собственного космического корабля

Источник:
Sibnet.ru
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Космический корабль Boeing CST-100 Starliner (космос)
Фото: © NASA
Следующий индийский астронавт полетит в космос на корабле, построенном в республике, заявил министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх. 

«Следующая миссия будет полностью собственной, разработанной в Индии с нуля. Индийские астронавты впервые отправятся в космос на индийском космическом корабле», — цитируетчиновника газета The Economic Times.

Сингх добавил, что Индия также занимается разработкой собственной космической станции и готова обсуждать проведение иностранных экспериментов и посещения астронавтов.

Свое заявление министр сделал, комментируя успешный полет на МКС индийского космонавта Шубханшу Шуклы в рамках миссии Axiom-4 на ракете Falcon 9.

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Наука #Космос #Мир
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