Власти Индии заявили о строительстве собственного космического корабля

Следующий индийский астронавт полетит в космос на корабле, построенном в республике, заявил министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх.

«Следующая миссия будет полностью собственной, разработанной в Индии с нуля. Индийские астронавты впервые отправятся в космос на индийском космическом корабле», —

чиновника газета The Economic Times.

Сингх добавил, что Индия также занимается разработкой собственной космической станции и готова обсуждать проведение иностранных экспериментов и посещения астронавтов.

Свое заявление министр сделал, комментируя успешный полет на МКС индийского космонавта Шубханшу Шуклы в рамках миссии Axiom-4 на ракете Falcon 9.



