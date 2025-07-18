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Работодатели стали чаще требовать владение ИИ-инструментами

Источник:
Sibnet.ru
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Работодатели Сибирского федерального округа стали чаще требовать от соискателей навыки владения ИИ-инструментами и готовы доплачивать за них, следует из сообщения пресс-службы сервиса hh.ru.

Количество вакансий, в которых от кандидатов требуется опыт работы с нейросетями, за первое полугодие 2025-го выросло на 36%.

«Уже сейчас 17% компаний, изучая резюме кандидатов, обращают внимание на опыт работы с нейросетями и инструментами ИИ, а 11% готовы доплачивать сотрудникам за него», – цитирует пресс-служба компании директора hh.ru Сибирь Екатерину Дегтяреву.

За счет использования в работе подобных технологий бизнес рассчитывает автоматизировать рутинные задачи, улучшить производительность труда и расширить аналитические возможности, отметила эксперт.

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Наибольший спрос на специалистов с опытом работы с ИИ среди регионов Сибири зафиксирован в Новосибирской области (44% от всех вакансий с подобными условиями), Омской области (15%) и Красноярском крае (12%). Меньше всего вакансий с такими требованиями в Республике Хакасия (0,3%).

Чаще всего умение пользоваться нейросетями требуется от кандидатов на позиции финансовых и инвестиционных аналитиков (15% вакансий), программистов, разработчиков (13%), менеджеров по продажам, а также копирайтеров и редакторов (по 8%).

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Экономика #Рынок труда #Нейросети #Новосибирск
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Топ комментариев

Nik3316

обменять дроны собранные на коленке из г... и палок на тамагавки и ПВО)))) и за первое и второе оплатила...

GammiPluh

Успокойтесь хохлы, идите пишите на своих форумах, че вы все сюда лезете

mosquito__2010

за лживую пропаганду украина и погибает.здравомыслящие люди никогда не будут мириться с бандеровцами...

pepelmetal

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