Ставки по автокредитам упали до уровня 2023 года

Средняя ставка по кредитам на новые автомобиле снизилась в июне до 13,6% — это минимум с 2023 года, сообщило «Объединенное кредитное бюро».

С начала года средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили сократилась на 7 процентных пунктов, для подержанных автомобилей снижение составило 0,5 процентных пункта — до 28,2%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию.

За первые полгода объем автокредитования вырос на 41% по количеству и на 46% по объему к первому полугодию 2024 года. Доля новых авто в июне достигла 71,5% в деньгах, что стало максимумом с февраля 2022 года. По количеству превышен показатель ноября 2020 года — 69%.

Рост объемов рынка автокредитования происходит за счет государственной поддержки и субсидий производителей. С января по июнь 2025 года по льготным программам продано 51,7 тысячи автомобилей, что составляет 16% от всех кредитов, сообщал Минпромторг. Ставки по таким кредитам могут снижаться до 0,01%.



