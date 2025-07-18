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Ставки по автокредитам упали до уровня 2023 года

Источник:
«Коммерсант»
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Автомобиль Lada Aura
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Средняя ставка по кредитам на новые автомобиле снизилась в июне до 13,6% — это минимум с 2023 года, сообщило «Объединенное кредитное бюро». 

С начала года средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили сократилась на 7 процентных пунктов, для подержанных автомобилей снижение составило 0,5 процентных пункта — до 28,2%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию. 

За первые полгода объем автокредитования вырос на 41% по количеству и на 46% по объему к первому полугодию 2024 года. Доля новых авто в июне достигла 71,5% в деньгах, что стало максимумом с февраля 2022 года. По количеству превышен показатель ноября 2020 года — 69%.

Рост объемов рынка автокредитования происходит за счет государственной поддержки и субсидий производителей. С января по июнь 2025 года по льготным программам продано 51,7 тысячи автомобилей, что составляет 16% от всех кредитов, сообщал Минпромторг. Ставки по таким кредитам могут снижаться до 0,01%.


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