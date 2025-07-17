Госдума приняла поправку о штрафах за поиск запрещенных материалов

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из публикации документа в системе «Законотворчество».

Поправки об ответственности за поиск «заведомо экстремистских материалов» (статья 13.53) дополняют КоАП РФ. Согласно документу, размер установленного штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей.

При этом учитывается также способ открытия запрещенных материалов — программно-аппаратные средства доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

Изменения также вносят в статью 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). За распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.