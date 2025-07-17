Эксперты озвучили стоп-темы на собеседовании

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob озвучили темы, которые не стоит поднимать в беседе с будущим работодателем или HR-специалистом. В противном случае, есть риск испортить впечатление о себе и не получить желанную работу.

Одно из главных табу – жалобы на коллег и руководителей с предыдущих мест работы. Такого соискателя рекрутер может счесть конфликтным, неконструктивным и не умеющим работать в команде, что в итоге вряд ли приведет к офферу.

Слишком подробный рассказ о причинах развода тоже стоит оставить при себе, как и прочие глубоко личные проблемы, не имеющие отношения к будущей работе. Информация о финансовых трудностях также вряд ли добавит очков соискателю.

Вместо этого, эксперты советуют фокусироваться на профессиональных навыках, достижениях и энтузиазме по поводу новой должности. Сильные стороны соискателя и готовность внести вклад в развитие компании – вот, что действительно может заинтересовать работодателя.