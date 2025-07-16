Экс-участник СВО с мачете более 20 раз ограбил новосибирские магазины

Житель Новосибирска, вернувшийся из зоны СВО, множество раз грабил один и тот же супермаркет, угрожая похожим на мачете ножом, рассказалив агентстве безопасности «Гвардия».

По данным агентства, с апреля 2025 года неизвестный грабитель много раз заходил в этот магазин и, угрожая ножом, забирал продукты. Сотрудники магазина из боязни вызывали охрану только тогда, когда мужчина покидал помещение.

«Всего на его счету более 20 случаев хищений, иногда он совершал по четыре-пять ограблений в день, орудуя в этом и других супермаркетах», — уточнили в агентстве.

Ранним утром 14 июля подозреваемый пришел в магазин без ножа и один из сотрудников решил разговорить его до приезда бойцов «Гвардии». Увидев автомобиль агентства, мужчина попытался сбежать, но его поймали в соседнем дворе.

«Грабителем оказался 35-летний мужчина. Находясь в исправительном учреждении, он подписал контракт и отправился на СВО. Вернулся по состоянию здоровья — по словам приехавших жены и сестры, у мужчины было ампутировано несколько внутренних органов. Правонарушитель был передан полиции», — рассказали в агентстве.