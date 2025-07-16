МТС ввела возможность оплаты зарубежных сервисов

Компания МТС расширила возможности своего сервиса для оплаты зарубежных подписок, открыв пользователям доступ к нейросетям, стримингам и онлайн-магазинам, сообщила пресс-служба оператора.

Ранее на сайте «МТС оплата» была возможность оплачивать, в основном, иностранные игры и игровые сервисы (Steam, PS Plus, Xbox Game Pass). Теперь пользователям доступна покупка или продление подписок на несколько десятков иностранных сервисов, сгруппированных по категориям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Wildberries запустил тестирование собственного такси

Любители сериалов и меломаны получили возможность оплатить Netflix и Spotify, активные пользователи нейросетей – ChatGPT, Midjourney и другие, а те, кому мало Ozon и Wildberries, могут пополнить счет для совершения покупок на Amazon и Ebay. Полный список сервисов доступен в соответствующем разделе на сайте МТС.

«Нажав кнопку «Оплатить», пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка, где сможет завершить платеж. Оплата производится через СБП с карт любых российских банков», — уточнила пресс-служба компании.