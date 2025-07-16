МТС ввела возможность оплаты зарубежных сервисов

Компания МТС расширила возможности своего сервиса для оплаты зарубежных подписок, открыв пользователям доступ к нейросетям, стримингам и онлайн-магазинам, сообщила пресс-служба оператора.
Ранее на сайте «МТС оплата» была возможность оплачивать, в основном, иностранные игры и игровые сервисы (Steam, PS Plus, Xbox Game Pass). Теперь пользователям доступна покупка или продление подписок на несколько десятков иностранных сервисов, сгруппированных по категориям.
Любители сериалов и меломаны получили возможность оплатить Netflix и Spotify, активные пользователи нейросетей – ChatGPT, Midjourney и другие, а те, кому мало Ozon и Wildberries, могут пополнить счет для совершения покупок на Amazon и Ebay. Полный список сервисов доступен в соответствующем разделе на сайте МТС.
«Нажав кнопку «Оплатить», пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка, где сможет завершить платеж. Оплата производится через СБП с карт любых российских банков», — уточнила пресс-служба компании.