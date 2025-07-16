Сбер разрешил детям платить по QR‑коду

Дети от шести до 13 лет теперь смогут расплачиваться за покупки без банковской карты — с помощью QR-кода в приложении СберKids, сообщила пресс-служба Сбера.

«Чтобы у юных клиентов Сбера были такие же возможности оплачивать покупки, как и у взрослых, мы добавили в СберKids оплату по QR-коду. Это так же просто и безопасно, как платить картой», — пояснил вице-президент банка Алексей Круглов.

Он добавил, что в 2025 году для детей в СберKids заработают переводы через СБП — один из популярных запросов клиентов банка.

Карту банка родители оформили для 4 миллионов детей в возрасте от шести до 13 лет, 2,2 миллиона из них пользуются приложением СберKids, специально разработанным для детей.

Дети в возрасте от шести до 13 лет в среднем в год тратят 37 тысяч рублей. Больше всего расходов приходится на супермаркеты, кафе, маркетплейсы и проезд в транспорте.