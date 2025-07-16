НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сбер разрешил детям платить по QR‑коду

Источник:
Сбер
351 1
Рука человека держит мобильный телефон во время платежа по QR-коду
Фото: © Sibnet.ru

Дети от шести до 13 лет теперь смогут расплачиваться за покупки без банковской карты — с помощью QR-кода в приложении СберKids, сообщила пресс-служба Сбера.

«Чтобы у юных клиентов Сбера были такие же возможности оплачивать покупки, как и у взрослых, мы добавили в СберKids оплату по QR-коду. Это так же просто и безопасно, как платить картой», — пояснил вице-президент банка Алексей Круглов.

Он добавил, что в 2025 году для детей в СберKids заработают переводы через СБП — один из популярных запросов клиентов банка.

Карту банка родители оформили для 4 миллионов детей в возрасте от шести до 13 лет, 2,2 миллиона из них пользуются приложением СберKids, специально разработанным для детей. 

Дети в возрасте от шести до 13 лет в среднем в год тратят 37 тысяч рублей. Больше всего расходов приходится на супермаркеты, кафе, маркетплейсы и проезд в транспорте.

Еще по теме
Выдача кредиток россиянам за год сократилась на 57%
Минфин предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми
Госдума одобрила закон о резком росте госпошлин для автовладельцев
МТС ввела возможность оплаты зарубежных сервисов
смотреть все
Жизнь #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила допуска к вождению людей старше 60 лет предложили ужесточить
Зеленский призвал «остановить войну силой»
Путин объяснил суть противоречий России и Запада
Бывшего морпеха США потрясли «безумные» бои на Украине
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

Nik3316

да над Вашими укроперлами уссышься))))))

mosquito__2010

киевская русь - украина ©всегда так интересно шизофреников читать.

Nik3316

это который князь Новгородский... смешно как хохлы за уши себя на сову натягивают и отдельную историю...

Nik3316

День крещения Киевской Руси-Украины... ахахахахзвучит как с Днем I века-Римской империи-Сирия" ))))))))))))))))))))))))))