Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день при жаре в офисе

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день в жаркую погоду при высокой температуре в помещении.

При наличии кондиционера следует поддерживать температуру в помещении на уровне 24–25 градусов, указали в ведомстве.

«Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов — на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на четыре часа», — рекомендовал Роспотребнадзор.

Для профилактики перегрева сотрудники должны соблюдать питьевой режим и рационально организовывать работу.

При работах на открытом воздухе и температуре свыше 32,5 градуса Роспотребнадзор советует ограничить продолжительность непрерывной работы 15–20 минутами с последующим отдыхом в охлаждаемом помещении не менее 10–12 минут.

Работа при температуре воздуха более 32,5 градуса относится к опасным условиям труда. Ведомство рекомендует переносить такую деятельность на утреннее или вечернее время.