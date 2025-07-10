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Разработчики «Смуты» готовят к релизу «Земский собор»

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из игры
Фото: © Cyberia Nova

Новосибирская студия Cyberia Nova, подарившая игровому миру «Смуту», готовит к выпуску новую игру «Земский собор». Анонс опубликован в телеграм-канале студии.

«Сегодня наша студия "Сайберия Нова" официально анонсирует "Земский собор" — новую игру в жанре приключенческого экшена, вдохновленную событиями Смутного времени», – говорится в сообщении.

Изначально «Земский собор» задумывался как DLC к «Смуте», однако в процессе разработки «дорос» до полноценной игры. Главным героем станет казак Кирша – соратник Юрия Милославского из оригинальной игры, а в основу сюжета лягут события последних месяцев Смутного времени.

По словам разработчиков, в игре переосмыслены основные механики, а особое внимание уделено системам боя и стелса. Кроме того, игрок сможет активно взаимодействовать с окружением при помощи QTE-элементов и мини-игр.

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Релиз «Земского собора» назначен на 4 ноября 2025 года. Как и «Смута», игра будет доступна на VK Play. Тем, кто ранее приобрел «Смуту», игра будет доступна бесплатно.

Компьютерная игра «Смута» в жанре action/RPG вышла 4 апреля 2024 года. На ее разработку Cyberia Nova получила около полумиллирда рублей от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) в виде грантов. На релизе игра изобиловала багами, которые разработчики устраняли патчами в течение 10 месяцев. Финальный патч «Смуты» вышел 21 февраля 2025 года.

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