Игра Clair Obscur: Expedition 33 французской студии Sandfall Interactive стала самой высоко оцененной игрой первой половины 2025 года, сообщается на популярном агрегаторе рецензий Metacritic.

Приключенческая игра от выходца из Ubisoft Гийома Броша, над созданием которой работали всего 30 человек, получило от профильных изданий 93 балла из 100 возможных.

«Серебро» досталось артхаусной головоломке Blue Prince от американской инди-студии Dogubomb. Приключенческий квест с мультяшной рисовкой получил от критиков 92 балла.

Замыкает тройку новый кооперативный экшен Юсефа Фареса Split Fiction. Похождения двух писательниц по вымышленным мирам от шведской студии Hazelight были оценены в 91 балл.

А вот продолжение Death Stranding от японского гения геймдева Хидео Кодзимы получило от прессы лишь 90 баллов и расположилось на четвёртой строчке рейтинга.

Топ-10 игр первой половины 2025 года