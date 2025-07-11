Продажи питбайков в России выросли вместе с «детской» аварийностью

Сообщения о ДТП с участием несовершеннолетних водителей на питбайках в последнее время стали мелькать в лентах новостей с тревожной регулярностью. На фоне роста продаж этих мини-мотоциклов трагические новости приходят из разных регионов страны и уже вызвали реакцию в Госдуме.

Тревожная статистика

«За пять месяцев этого года отмечается рост таких (с участием несовершеннолетних мотоциклистов) автоаварий — количество происшествий увеличилось на 24,5% и составило 554 случая, а число пострадавших — на 25,3%, 550 человек. Число погибших детей, управлявших мопедами и мотоциклами – такое же, как и в прошлом году, 10 человек», — цитируют начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергея Хранцкевича РИА Новости.

Аварии с питбайками попадают в общую статистику ДТП с мототранспортом, и точных цифр по этому конкретному виду транспорта ГАИ не приводит. Но можно предположить, что на них приходится значительная доля в общей подростковой аварийности, учитывая, что продажи питбайков в 2025 году, по данным издания «АвтоВзгляд», выросли в три раза (с 5 до 15 тысяч штук).

Опасный спортинвентарь

Если обычному человеку указать на питбайк и спросить: «Что это?», он, скорее всего, ответит: «Мотоцикл» — и, по сути, будет прав. Питбайк — это компактный мотоцикл с небольшим объемом двигателя, изначально предназначенный для передвижения по пит-лейну — технической зоне на гоночных трассах, отсюда и название.

Впоследствии на них стали проводить отдельные соревнования: мотокросс, эндуро, супермото и мотофристайл. В 2017 году года мини-мотокросс на питбайках стал официальной дисциплиной и в России, а с 2018 года в стране проводят национальное первенство в этом классе.

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Отдельные модели этих мотоциклов способны развивать скорость до 100 км/ч, при этом формально транспортным средством питбайк не является, а считается спортивным инвентарем, не предназначенным для передвижения по дорогам общего пользования.

Поэтому на него не оформляют ПТС, его не ставят на учет в ГАИ и не выдают номерной знак. Соответственно, водительские права на питбайки, в отличие от скутеров и мотоциклов, не требуются, так как их попросту не должно быть на дорогах в одном потоке с автобусами и автомобилями.

Питбайкам место на специализированных трассах, добираться до которых они должны в прицепе или кузове автомобиля.

Штрафы для водителей и их родителей

Водитель, выезжающий на дорогу общего пользования на питбайке, автоматически подпадает под статью 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством без водительского удостоверения», санкция которой предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей и перемещение байка на штрафстоянку.

Если водителю питбайка меньше 16 лет, штраф придется платить его родителям. Кроме того, по той же статье их оштрафуют на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему.

Также им грозит штраф от 100 до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Реакция депутатов Госдумы

Лидер справедливороссов Сергей Миронов на одном из пресс-подходов в июне 2025 года предложил ликвидировать связанную с питбайками юридическую коллизию и признать их мотоциклами со всеми вытекающими.

«Росстандарт должен наконец четко обозначить, что подобная техника является мотоциклами и управлять ей можно только после регистрации и получения водительского удостоверения. А пока не наведем здесь должный порядок, будем из-за этих драндулетов терять детей», – цитирует Миронова пресс-служба партии.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил письма министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву с предложением продавать питбайки подросткам только при наличии «соответствующего документа, подтверждающего обучение в специализированной физкультурно-спортивной организации».

Пока же купить питбайк можно в любом мотосалоне и даже на маркетплейсах, где цены на детские модели с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров начинаются от 20,5 тысячи рублей.