Ипотека за полгода просела на 55%

Выдачи ипотеки в первом полугодии 2025-го упали на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, такие данные приводит ДОМ.РФ.

«Как мы и предполагали ранее, в июне темпы снижения выдачи ипотеки достигли минимума в этом году», — сказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

В июне выдано 68 тысяч ипотечных кредитов на 311 миллиардов рублей, что меньше на 66% по количеству и на 61% по сумме, чем за тот же период прошлого года. При этом 63% кредитов (81% в объеме) пришлось на льготные программы.

«Ожидаем, что во втором полугодии темпы снижения будут замедляться как за счет снижения прошлогодней базы сравнения (исчезнет эффект массовой "Льготной ипотеки"), так и за счет роста выдач в рыночном сегменте в случае дальнейшего снижения ставок», — отметил Гольдберг.