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Ипотека за полгода просела на 55%

Источник:
Sibnet.ru
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Выдачи ипотеки в первом полугодии 2025-го упали на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, такие данные приводит ДОМ.РФ.

«Как мы и предполагали ранее, в июне темпы снижения выдачи ипотеки достигли минимума в этом году», — сказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

В июне выдано 68 тысяч ипотечных кредитов на 311 миллиардов рублей, что меньше на 66% по количеству и на 61% по сумме, чем за тот же период прошлого года. При этом 63% кредитов (81% в объеме) пришлось на льготные программы.

«Ожидаем, что во втором полугодии темпы снижения будут замедляться как за счет снижения прошлогодней базы сравнения (исчезнет эффект массовой "Льготной ипотеки"), так и за счет роста выдач в рыночном сегменте в случае дальнейшего снижения ставок», — отметил Гольдберг.

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Экономика #Квадраты
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Топ комментариев

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...

corrector

половые извращенцы просто другими категориями мыслить не могут, а их на западе полно во власти