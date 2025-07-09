Крупнейший комплекс водоочистки «Биосфера» заработал на Омском НПЗ

Комплекс биологической очистки воды «Биосфера» на Омском нефтеперерабатывающем заводе выведен на проектную мощность, благодаря чему значительно сократится водозабор из Иртыша, сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

«Этот крупнейший природоохранный проект "Газпром нефти" реализован в рамках национального проекта "Экология". Инвестиции составили порядка 30 миллиардов рублей. Благодаря инновационным технологиям комплекс позволит эффективно очищать промышленные стоки, существенно снизит использование речной воды», — отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, давший команду на запуск.



В основе полностью герметичной технологии лежит многоступенчатая система очистки воды, при которой все стоки последовательно проходят механическую, физико-химическую и биологическую обработку. В финале воду пропускают сквозь угольные фильтры, обеззараживают ультрафиолетом и очищенную возвращают в производство.

«В реализацию этого проекта наша компания инвестировала 28,7 миллиарда рублей. Важно, что на "Биосфере" применяются российские технологии, а строительство комплекса велось с привлечением отечественных подрядчиков и производителей оборудования», — сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В проекте приняли участие более 180 российских компаний. Благодаря технологиям «Биосферы» Омский НПЗ в три раза сократит водозабор из Иртыша и будет ежегодно сберегать более 10 миллионов кубических метров воды. Губернатор Омской области отметил, что таких проектов, как на ОНПЗ, всего два на всю страну.

«Это технологии высочайшего уровня, что ставит Омск и ОНПЗ в ряд экологических лидеров. С запуском комплекса "Биосфера" мы получаем не просто снижение влияния на экологию, а качественно новую среду — чистую воду и здоровый воздух», — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Запуск комплекса «Биосфера» — часть программы экологической модернизации Омского НПЗ, которую предприятие ведет с 2008 года. За счет внедрения современных технологий общее воздействие производства на окружающую среду снижено на 40%. После завершения всех запланированных мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» оно сократится еще на 25%. Однако на этом, как отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, значимость проекта не заканчивается.

«Запуская новые комплексы, мы не просто модернизируем производство — мы создаем у нас в Омске новые высокотехнологичные рабочие места. Мы даем возможность нашей молодежи строить свою карьеру на ОНПЗ. Работать на современном производстве, профессионально расти и развиваться, не покидая любимый город», – сказал он.