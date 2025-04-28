Экологи «Газпром нефти» помогут в сохранении природы Восточной Сибири

«Газпром нефть» приступает к мониторингу биоразнообразия территорий на границе Якутии и Иркутской области. Такое масштабное исследование ряда труднодоступных участков сибирской тайги пройдет впервые и поможет в экологичной разработке месторождений на востоке России, сообщила пресс-служба компании.

«Восточная Сибирь – одно из редких мест на планете с сохранившейся первозданной природой. Наша цель – сберечь это наследие для будущих поколений. Проект, который реализует наше предприятие, позволит сохранить природный баланс и вести производственную деятельность с учетом природных особенностей, применяя самые бережные и экологичные подходы», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Максим Федоров.

Программа рассчитана на четыре года и призвана комплексно оценить состояние флоры и фауны автономных территорий рядом с Чонской группой месторождений. Исследования охватят лесные участки общей площадью свыше 150 квадратных километров.

В ходе экспедиций ученые возьмут для анализа образцы почвы, воды и донных отложений. Планируется комплексно описать и исследовать растительный мир, животных и птиц дикой тайги, места их обитания и пути миграции.

Результаты мониторинга лягут в основу атласа биоразнообразия, в котором впервые будет комплексно описана экосистема труднодоступных районов на границе Якутии и Иркутской области. Собранные данные, в том числе об ареалах обитания птиц и животных, маршрутах их миграции и распространении редких видов растений, будут учитываться при промышленном освоении региона.

В ходе пилотной экспедиции исследователи уже составили описание флоры и фауны в районе Тымпучиканского месторождения. Например, они зафиксировали следы рыси, росомахи, лося, бурого медведя, лисицы и ряда краснокнижных млекопитающих.

Ученые также определили биоиндикаторы — характерные для региона виды растений, животных и птиц, по которым будет оцениваться состояние их среды обитания и возможное влияние инфраструктурных проектов на экосистему региона.

Следующая экспедиция состоится летом 2025 года. Как отметил начальник управления производственной безопасности «Газпром нефти» Виктор Сорокин, масштабная программа изучения биоразнообразия около Чонской группы месторождений не только поможет в безопасном развитии крупного нефтегазового проекта, но и станет важным вкладом компании в исследование и описание растительного и животного мира труднодоступных районов Восточной Сибири.